Stand: 21.10.2024 13:12 Uhr Neustrelitz kommt Hoteliers bei Kurabgabe entgegen

Die Kurabgabe in Neustrelitz hat in den vergangenen Monaten für viel Unmut bei Hoteliers und Inhaber von Pensionen gesorgt. Grund war der Mehraufwand bei der Abrechnung. Nun will die Stadt ihnen entgegenkommen. Gastgeber sollen 3,5 Prozent der Kurabgabe zurück bekommen, als kleine Aufwandsentschädigung fürs Abrechnen der Abgabe. Das sind drei bis fünf Cent pro Tag und Gast, je nach Saison. Die Rückzahlungen würden derzeit bearbeitet, so die Pressesprecherin der Stadt. Außerdem sollen Tageskarten in umliegenden Kommunen künftig gegenseitig anerkannt werden, um Gäste nicht zwei Mal zur Kasse zu bitten, wenn sie beispielsweise in Neustrelitz übernachten und tagsüber in Waren unterwegs sind. Geplant ist auch ein Fahrrad-Leih-System, das mit der Kurabgabe refinanziert werden soll. Seit Mai dieses Jahres müssen Gäste in Neustrelitz eine Kurabgabe zahlen. Anderthalb Euro in der Hauptsaison bzw. ein Euro in der Nebensaison.

