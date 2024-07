Stand: 23.07.2024 08:38 Uhr Neustrelitz: Spielzeit der Tanzkompanie endet mit Tanzfest

Rund 90 Vorstellungen hat die Deutsche Tanzkompanie Neustrelitz in der aktuellen Spielzeit auf die Bühne gebracht. Neben den Premieren "Es war einmal - Grimm reloaded" und der Fortführung des Elemente-Zyklus mit "Wasser", gab es fünf Co-Produktionen mit der Theater- und Orchester Gesellschaft Neubrandenburg/Neustrelitz. Mit dem Tanzfest, das am Dienstag und Mittwoch im Kulturquartier Neustrelitz stattfindet, beendet die Tanzkompanie ihre Spielzeit. Wie es weiter geht, ist ungewiss, so Geschäftsführer Marco Zabel: Die Landesförderung von jährlich 500.000 Euro jährlich läuft im nächsten Jahr aus.

