Stand: 15.12.2024 08:36 Uhr Neukalen: Besucher klagen über Atembeschwerden- Diskothek evakuiert

In der Nacht auf Sonntag sind Rettungskräfte und Polizei in eine Diskothek in Neukalen ( Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) gerufen worden. Mehrere Besucher hatten über Atembeschwerden geklagt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand sei in einem Raum der Diskothek eine bislang unbekannte Substanz versprüht worden, so die Polizei. Dreizehn Besucher im Alter von 17 bis 26 Jahren klagten in der Folge über Atembeschwerden. Die gesamte Diskothek musste zunächst evakuiert werden. Die Verletzten wurden am Einsatzort ambulant behandelt sowie durch Rettungskräfte in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Feuerwehr lüftete im Anschluß die Räume , so das die Evakuierung nach circa einer Stunde aufgehoben und die Veranstaltung fortgesetzt werden konnte. Der direkt betroffene Bereich der Diskothek blieb weiterhin gesperrt. Die Polizei hat eine Strafanzeige wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei.

