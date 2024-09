Stand: 02.09.2024 08:13 Uhr Neuer Wertstoffhof öffnet in Pasewalk

In Pasewalk öffnet ein neuer Wertstoffhof. Sperrmüll und Grünschnitt müssen jetzt nicht mehr über eine Leiter in die Container geschüttet werden, es wurden befahrbare Rampen gebaut. Außerdem können in dem Wertstoffhof jetzt auch gefährliche Abfälle, wie Asbest, Kohlenteer und Baustyropor sowie Altholz abgegeben werden. Für Altpapier, Pappe und Kartonagen steht zudem ein Presscontainer zur Verfügung, heißt es.

