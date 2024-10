Stand: 01.10.2024 06:44 Uhr Neuer Schauspieldirektor für Theater in Neubrandenburg und Neustrelitz

Die Theater- und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz (TOG) wird mit David Czesienski als Schaupieldirektor in die Spielzeit 2025/26 gehen. Das hat der Aufsichtsrat der TOG bestätigt. Czesienski wurde 1985 in Ost-Berlin geboren und studierte Regie an der Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch." Er war im Theaterkollektiv "Prinzip Gonzo" aktiv, arbeitete unter anderem bereits in Magdeburg, Schwerin, Hamburg und Bordeaux in Frankreich und erhielt dafür mehrere Auszeichnungen. Schwerpunkte seiner Arbeit sind Mythen, Science Fiction und das Clowneske. Bei der TOG folgt Czesienski auf Maik Priebe, der sein Engagement im kommenden Jahr beenden wird.

