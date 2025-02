Stand: 20.02.2025 15:00 Uhr Neue Busse für die Mecklenburgische Seenplatte

Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte hat den Verkehrsbetrieben des Kreises Zuwendungsbescheide in Höhe von knapp zwei Millionen Euro übergeben. Damit sollen neue Busse angeschafft werden, unter anderem barrierefreie Modelle mit besonders tiefliegenden Böden und Kleinbusse. Die Mecklenburg-Vorpommersche Verkehrsgesellschaft rechnet mit Lieferzeiten von durchschnittlich eineinhalb Jahren. Ende 2026 sollen die neuen Busse auf den Straßen unterwegs sein. Sie werden ältere Modelle ersetzen, aber auch auf neuen Strecken fahren. Die Mittel hat das Land bereit gestellt. Es sei eine wichtige Investition in die Infrastruktur, so der stellvertretende Landrat, Thomas Müller (CDU).

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 20.02.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte