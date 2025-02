Stand: 21.02.2025 18:02 Uhr Neubrandenburger Reparatur-Café feiert zehn Jahre Bestehen

Im Monat kommen bis zu 50 Besucher in die Ravensburgstraße, um ihre Haushaltsgeräte reparieren zu lassen. Von Staubsaugern über Rührgeräte, Schwibbögen bis hin zu Radios und Plattenspielern ist alles dabei. Und die Erfolgsquote könne sich sehen lassen, so der Leiter des Reparatur-Cafés, Peter Bretschneider. Mehr als die Hälfte der Geräte funktioniere nach der Reparatur wieder. Elektromeister, Rundfunk- und Fernsehmechaniker im Ruhestand - sie alle arbeiten ehrenamtlich und haben sich zum Ziel gesetzt, "liebgewonnenen Haushaltsgeräten ein zweites Leben zu geben". Am Freitag feiern sie das zehnjährige Bestehen ihres Reparatur-Cafés. Immer am letzten Freitag im Monat sind sie im Bastler-Einsatz.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte