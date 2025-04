Stand: 13.04.2025 09:25 Uhr Neubrandenburg feiert 777-jähriges Jubiläum mit Spaziergängen

Am ersten Spaziergang im Rahmen der 777-Jahrfeier Neubrandenburgs (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) haben mehr als 100 Frauen, Männer und Kinder teilgenommen. Zum Auftakt der neuen Veranstaltungsreihe führte der Stadtförster die Interessierten am Sonnabend von der Hinterste Mühle bis zur Papiermühlenwiese quer durch das Mühlenholz. Es war früher vor allem von Mühlen entlang des Flusses Linde geprägt. Die Hinterste Mühle feiert in diesem Jahr ihr 400-jähriges Bestehen. Dazu gibt es eine Führung am 26. Mai. Der nächste Spaziergang findet im Juni statt. Ziel ist dann der historische slawische Burgwall. Die Ravensburg befindet sich im Norden der Stadt.

