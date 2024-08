Stand: 20.08.2024 08:36 Uhr Neubrandenburg: Weitere Bauarbeiten am Rathaus

Am Rathaus in Neubrandenburg haben in dieser Woche Bauarbeiten begonnen. Derzeit wird der Innenhof neu gestaltet. Dort sollen bis März 2024 Grünflächen, Parkplätze und Fahrradabstellplätze entstehen. Anschließend sind Arbeiten am Rathausanbau geplant. Dieser wurde bei der Sanierung des Rathauses ausgelassen, weil er nicht zum historischen Gebäude gehört und deshalb nicht förderfähig war. Die Neugestaltung des Rathaus-Vorplatzes ist von 2026 bis 2028 geplant. Dazu hatte es 2023 einen Archtitektenwettbewerb gegeben.

