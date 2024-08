Stand: 20.08.2024 07:05 Uhr Neubrandenburg: Prozessauftakt wegen sexueller Nötigung

Ein 63-jähriger Deutscher aus Röbel steht am Dienstag unter anderem wegen sexueller Nötigung vor Gericht. Er soll innerhalb von anderthalb Jahren insgesamt 18 sexuelle Handlungen an dem 2012 geborenen Jungen vorgenommen und ihn auch sexuell belästigt haben, so ein Sprecher des Neubrandenburger Landgerichts (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte). Und das teilweise in Anwesenheit weiterer gleichaltriger Opfer. In einigen Fällen sei das Opfer auch geschlagen und körperlich misshandelt worden. Außerdem soll der Angeklagte den Jungen gezwungen haben, sich Porno-Filme anzusehen. In einem Fall soll der Angeklagte auch die Wohnungstür verschlossen haben, damit das Kind nicht weglaufen kann. Eigentlich sollte der Anklage - im Einverständnis mit der Mutter - nur auf den Junge aufpassen. Der Angeklagte befindet sich in Untersuchungshaft.

