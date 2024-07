Stand: 06.07.2024 08:50 Uhr Neubrandenburg: Betrunkener Mann stürzt mit E-Scooter

Nach jetzigen Erkenntnissen war der Mann in der Nacht zum Sonnabend mit einem E-Scooter in der Demminer Straße in Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) unterwegs. Der 44-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Wie die Polizei mitteilt, wurde er ins Klinikum gebracht. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,2 Promille bei dem Mann. Gegen ihn wird nun ermittelt. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

