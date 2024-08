Stand: 06.08.2024 06:56 Uhr Neubrandenburg: Ampelanlage nach Unfall defekt

In Neubrandenburg funktionieren die Ampeln im Kreuzungsbereich Bundestraße 96/Neustrelitzer Straße - Höhe Bethaniencenter - nicht. Dort sind bei einem Unfall sämtliche Schaltkästen zerstört worden. Nach Polizeiangaben verlor am späten Montagabend eine 20-jährige Ukrainerin auf Grund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Auto und fuhr gegen drei Schaltkasten der Ampelanlage. Sie und ihre beiden 16-jährigen Mitfahrerinnen blieben unverletzt. Auch eine Straßenlampe sei laut Polizei umgefahren worden. Die Reparatur der Ampelanlage werde mehrere Tage in Anspruch nehmen. Sollte es zu größeren Staus kommen - will die Polizei den Verkehr manuell regeln.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte