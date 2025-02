Stand: 14.02.2025 16:30 Uhr Neubrandenburg: Acht Jahre Haft für einen Vergewaltiger

Das Landgericht Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) hat am Freitag einen 34 Jahre alten Mann wegen Vergewaltigung und gefährlicher Körperverletzung zu acht Jahren Haft verurteilt. Die Staatsanwaltschaft hatte zehn Monate mehr gefordert. Sie hatte zunächst den Vorwurf des versuchten Totschlags erhoben. Das ließ sich jedoch nicht beweisen. In einer Spielhalle in Neubrandenburg waren im vergangenen Juni der Angeklagte und eine Mitarbeiterin in Streit geraten. Der Mann hat sich dann auf die 62 Jahre alte Frau gestürzt, sie vergewaltigt und ihr mit einem Gegenstand auf den Kopf geschlagen. Die Frau schwebte in Lebensgefahr. Sie hatte mehrere Knochenbrüche im Gesicht und innere Verletzungen. Kameras in der Spielhalle hatten das Geschehen aufgezeichnet. Der 34 Jahre alte Mann ist seit Juni 2024 in Untersuchungshaft. Vor Gericht gab er an, sich nicht mehr an Einzelheiten erinnern zu können, da er Alkohol getrunken und Drogen genommen hatte.

