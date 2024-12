Stand: 13.12.2024 10:16 Uhr Mutmaßlicher Brandstifter in Altentreptow festgenommen

Die Polizei hat einen mutmaßlichen Brandstifter in Altentreptow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) gefasst. Der 24-jährige Mann aus Altentreptow soll von Mitte bis Ende November drei Gartenlauben nacheinander in Brand gesteckt haben. Neben den Brandstiftungen gilt er bei 14 weiteren Straftaten als Beschuldigter, so eine Sprecherin der Polizei. Vorgeworfen wird ihm unter anderem Sachbeschädigungen, Diebstahl und das Vortäuschen von Straftaten. Der Fall wurde nun der Staatsanwaltschaft übergeben.

