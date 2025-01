Stand: 21.01.2025 05:58 Uhr Müritz-Region: Polizei warnt vor Einbrechern

Die Polizei warnt in der Müritz-Region (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) vor Einbrechern. Hausbesitzer werden gebeten, ihre Häuser auch bei kurzer Abwesenheit ausreichend zu sichern. Zuletzt war am Wochenende in vier Häuser südlich der Müritz eingebrochen worden - in Wesenberg, Dambeck und Rechlin. Die Einbrecher stahlen Bargeld und Wertgegenstände. Der Schaden wird auf insgesamt 15.000 Euro geschätzt. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um reisende Täter handelt, die die Orte zuvor ausspähen und bei günstiger Gelegenheit einbrechen.

