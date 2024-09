Stand: 06.09.2024 08:25 Uhr Mönkebude: Rentner aus brennendem Haus gerettet

In Mönkebude (Kreis Vorpommern-Greifswald) kam es am Freitagmorgen zu einem Brand in einem Wohnhaus. Nach ersten Ermittlungen brach das Feuer in der Küche des Einfamilienhauses in der Haffstraße aus. Zum Zeitpunkt des Brandes befand sich der 89-jährige Bewohner im Haus, der von der Freiwilligen Feuerwehr unverletzt gerettet werden konnte. Die Rettungskräfte konnten den Brand schnell löschen. Durch das Feuer wurden Küche und Wohnzimmer stark beschädigt. Den Schaden schätzt die Polizei auf 60.000 Euro. Die genaue Brandursache ist derzeit noch unklar.

