Möllenhagen: Mädchen zündet Plakat in Schule an

In Möllenhagen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) mussten am Morgen Schülerinnen und Schüler der Regionalen Schule das Gebäude verlassen. Eine Schülerin soll ein gebasteltes Plakat an einer Klassenzimmertür angezündet haben. Das Plakat brannte, die Flammen beschädigten auch die Tür. Nachdem der Brand gelöscht und die Schule gelüftet worden war, konnten fast alle Schüler wieder in ihre Klassen zurück. Nur die Klasse mit der durch den Brand beschädigten Tür wurde vorübergehend anderweitig untergebracht. Der Sachschaden beträgt nach erster Einschätzung der Polizei etwa 1000 Euro. Die Kripo ermittelt wegen des Vorwurfs der vorsätzlichen Brandstiftung gegen die Siebtklässlerin.

