Mit Rollator im Bus unterwegs: Training soll für mehr Sicherheit sorgen

Um älteren Fahrgästen mehr Sicherheit zu gewähren und Stürzen vorzubeugen, bietet die Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Greifswald in Kooperation mit der Verkehrswacht am 1. November um 10 Uhr auf dem Zentralen Omnibushof (ZOB) in Torgelow und um 14 Uhr auf dem ZOB in Ueckermünde ein kostenfreies Rollator-Training an. Unter anderem sollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer üben, wie sie mit dem Rollator über eine Klapprampe sicher ein- und aussteigen können und sich in den Bussen bewegen. Ein erfahrener Busfahrer der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Greifswald sowie ein Fahrlehrer der Verkehrswacht werden für das Training vor Ort sein. Eine Anmeldung ist telefonisch möglich unter 03976/240240.

