03.03.2025 Mecklenburgische Seenplatte fördert Festivals und Konzerte

Der Kreis Mecklenburgische Seenplatte unterstützt in diesem Jahr 53 Kulturprojekte mit insgesamt 114.100 Euro. Beantragt waren mit mehr als 200.000 Euro fast doppelt so viel. Weil der Kreis aber sparen muss und der Etat sehr begrenzt sei, seien 12 Anträge abgelehnt worden, begründete die Verwaltung im Kulturausschuss des Kreistages die Vergabe. Für 31 Vorhaben wurde weniger Geld bewilligt als beantragt worden war. Vor allem sind es Kulturvereine, die unterstützt werden. Darüber hinaus werden elf kirchliche und sieben private Projekte gefördert. Geld gibt es zum Beispiel für die Puppenspielwochen in der Mecklenburgischen Kleinseenplatte, die Fallada--Tage in Carwitz, das Fritz-Art-Festival in Stavenhagen, den Jazzfrühling und das Kinderkonzert des Vereins "Studio am See" in Neubrandenburg. Auch der Orgel-Törn, eine Konzertreihe in Dorfkirchen erhält Zuschüsse. Die meisten Anträge kamen in diesem Jahr aus Neubrandenburg, Neustrelitz und dem Amt Mecklenburgische Kleinseenplatte.

