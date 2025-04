Stand: 09.04.2025 13:57 Uhr Malchower Urlauber können in der Müritzregion kostenlos Busfahren

Malchow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) wurde am Mittwoch durch den Tourismusverband Mecklenburgische Seenplatte offiziell in das Projekt Müritz rundum aufgenommen. Dazu gab es am Hafen eine feierliche Saisoneröffnung. Urlauber aus Malchow können mit der Gästecard erstmals kostenlos Buslinien der Müritzregion nutzen. Über den Stadtbusverkehr ist zudem auch Göhren-Lebbin angeschlossen. Damit würden zwei touristische Schwergewichte der Müritzregion zum Verbund gehören, freute sich Verbandsvorsitzender Wolf-Dieter Ringguth (CDU). Sein Ziel sei es, dass auch Regionen wie die Feldberger Seenlandschaft und die Mecklenburger Schweiz perspektivisch an dieses Projekt angeschlossen werden. Damit gebe es dann eine Gästecard für kostenlose Mobilität in einer der schönsten Urlaubsregionen Deutschlands. Bisher galt das nur für Urlauber in Waren, Klink, Röbel, Rechlin und Kargow. Das Projekt Müritz rundum gibt es seit acht Jahren.

