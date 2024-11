Stand: 26.11.2024 06:53 Uhr Malchow: Rentner stirbt nach Rauchentwicklung im eigenen Haus

In Malchow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist am Montag ein 82-jähriger Mann gestorben. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte er Feuer in einem Kachelofen seines Hauses entfacht. Als eine Mitarbeiterin eines Pflegedienstes den Rentner später aufsuchte, nahm sie Rauch war und fand den Mann bewusstlos im Wohnzimmer. Ein Notarzt versuchte noch den 82-Jährigen zu reanimieren, was aber nicht gelang. Die Feuerwehr löschte auf dem Holzfußboden des Zimmers Glut. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Todesursache des Rentners.

