Malchin: Mutmaßliche Betrüger klopfen als Handwerker an Haustüren

Im Kreis Mecklenburgsiche Seenplatte sind nach Angaben der Polizei Männer in betrügerischer Absicht unterwegs, die an Haustüren zum Beispiel Dachdecker-Arbeiten anbieten. In der Region Malchin registrierte sie den Fall eines Hausbesitzers, dem angeboten wurde, das Asbestdach seiner Garage für 5.000 Euro zu entsorgen und neu zu decken. Am Ende verlangten die Handwerker 13.000 Euro und bedrängten den Eigentümer. Der 59-jährige Mann erstattete Strafanzeige wegen des Verdachts des Betruges. Die vier "Handwerker" waren laut Polizei osteuropäischer Herkunft und mit Fahrzeugen unterwegs, die polnische Kennzeichen hatten. "Bei den Transportern handelt es sich um einen weißen Mercedes Sprinter und einen weißen VW Crafter", teilte die Polizei mit.

In der Vergangenheit berichtete die Polizei bereits über ähnliche Vorfälle und warnt vor solchen Bauarbeitern: "Gehen Sie nicht auf solche Angebote an Ihrer Haustür ein. Prüfen Sie die Echtheit der Firma und fragen nach einer möglichen Visitenkarte. Es ist nicht üblich, dass Dachdeckerfirmen oder sonstige Unternehmen an Häusern klingeln und ihre Arbeiten anbieten." Die Polizei riet, skeptisch zu bleiben und deutlich zu machen, kein Interesse an den angebotenen Arbeiten haben.

