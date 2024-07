Stand: 10.07.2024 08:06 Uhr MSE: Neue Stadtvertretungen kommen zusammen

In drei Städten in der Seenplatte treffen sich Mittwochabend die neu gewählten Stadtvertreterinnen und -vertreter zu ihren ersten Sitzungen. In Demmin bekam die AfD die meisten Stimmen und hat neun Sitze im Stadtparlament. Die CDU sieben - und will den Stadtpräsidenten-Posten besetzen. Auch die Unabhängige Wählergemeinschaft hat Interesse an diesem Amt angemeldet. In Malchin könnte nach NDR-Information die einzige Vertreterin der Linken erneut Bürgervorsteherin werden. Sie und das Bündnis Sarah Wagenknecht, BSW, haben eine Fraktion gebildet und sind damit stärkste Kraft im neuen Stadtparlament, gefolgt von der AfD. Auch in Burg Stargard treffen sich zum ersten Mal die neuen Stadtvertreter.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 10.07.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte