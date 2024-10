Stand: 01.10.2024 15:00 Uhr Thoraxchirurgie in Neubrandenburg bleibt vorerst bestehen

Das Lungenzentrum Mecklenburgische Seenplatte hat die Vorgabe des Bundesgesundheitsministeriums, 75 Lungenkrebs-Operationen durchzuführen, erreicht. Damit bleibt die Thoraxchirurgie am Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum vorerst bestehen. Das Lungenzentrum mit der Warener Klinik Amsee und dem Bonhoeffer-Klinikum in Neubrandenburg wurde im April gegründet, damit Operationen auch in Zukunft in der Nähe des Wohnorts durchgeführt werden können. In Waren findet die Diagnostik statt, die Operationen in Neubrandenburg. Das Neubrandenburger Klinikum darf schon jetzt keine Speiseröhrentumore mehr operieren, weil die vorgeschriebenen Fallzahlen nicht erreicht wurden. Nach den Plänen von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sollen künftig in Mecklenburg-Vorpommern nur noch drei von derzeit acht Kliniken die Berechtigung haben, Lungentumore zu operieren.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte