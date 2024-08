Stand: 01.08.2024 09:56 Uhr Loch in Straße bei Neubrandenburg: Arbeiten beginnen

An der aktuell gesperrten Straße zwischen Weitin und Wulkenzin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) beginnen am Donnerstag die vorbereitenden Arbeiten zur Beseitigung des Loches in der Fahrbahn. Wie lange die Arbeiten letztlich dauern werden, ist noch unbekannt. Die Fachleute der zuständigen Straßenmeisterei vermuten einen defekten Durchlass unter der Straße. Ob das wirklich die Ursache für die Fahrbahnabsackung ist, wird sich aber erst erweisen, wenn die Bagger angerückt sind, so ein Sprecher des Landesamtes für Straßenbau. Erst dann ist auch eine Prognose möglich, wie lange die Sperrung noch aufrecht erhalten werden muss. Die Straße ist von besonderer Bedeutung, da sich an ihr auch die die feuerwehrtechnische Zentrale des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte befindet. Die Landesstraße 27 zwischen Weitin und Wulkenzin ist wegen eines Loches in der Fahrbahn seit Dienstagabend bis auf weiteres gesperrt. Die Umleitung führt über die Bundesstraßen 192 und 104.

