Stand: 02.12.2024 11:00 Uhr Landkreis Mecklenburgische Seenplatte mit Haushaltsdefizit

Der Kreistag Mecklenburgische Seenplatte will heute über den Haushalt für 2025 entscheiden. Dieser weist ein Defizit in Höhe von rund 50 Millionen Euro auf. Schon in diesem Jahr sind die Ausgaben deutlich gestiegen. Die Kosten für die Pflegeeinrichtungen, Heizung und Unterkunft der Bürgergeldempfänger, für Eingliederungshilfen und Kitas sind insgesamt rund 5 Millionen Euro höher als geplant. In diesen Bereichen steigen auch im kommenden Jahr die Ausgaben deutlich an.

