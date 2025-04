Stand: 01.04.2025 14:59 Uhr Kurtaxe in der Seenplatte wieder fällig

Vom ersten April an müssen Urlauber in den Erholungsorten der Mecklenburgischen Seenplatte wieder Kurtaxe bezahlen. Die Abgabe ist vielerorts gestiegen. Urlauber müssen zum Beispiel in der Feldberger Seenlandschaft und der Mecklenburgischen Kleinseenplatte mehr bezahlen. Mirow, Wesenberg, Priepert und Wustrow verlangen jetzt 1,50 Euro statt einen Euro. In Feldberg ist die Kurabgabe von 1,50 Euro auf 2 Euro gestiegen. Unterschiedlich geregelt ist, ab welchem Alter die Kurabgabe fällig wird. In Rechlin ab sechs, in Feldberg ab 13 und in Mirow ab 18 Jahren. Auch Tagesgäste sind verpflichtet, die Kurabgabe zu bezahlen. Die Einnahmen werden zum Beispiel verwendet, um öffentliche Toiletten zu betreiben und Kurkonzerte zu organisieren.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte