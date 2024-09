Stand: 26.09.2024 10:32 Uhr Kranichschule in Neubrandenburg nach Umbau neu eröffnet

Die Kranichschule in Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist am Donnerstag nach umfangreicher Sanierung neu eröffnet worden. Investiert wurden gut vier Millionen Euro. Die Einrichtung ist eine Förderschule mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung. Das Gebäude verfügt nun über eine angepasste Raumaufteilung, neue Fußböden und eine behindertengerechte Ausstattung. Auch die Außenanlagen wurden neu gestaltet. Nun gibt es unter anderem eine Kletterwand und ein Spielschiff. Die Räume wurden zudem farblich neu gestaltet, so dass die Kinder sich an den Farben orientieren können, so Schulleiterin Ines Jähnig. Die Kranichschule hat nach dem Umbau Platz für 130 Jungen und Mädchen, fünf mehr als zuvor.

