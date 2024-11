Stand: 26.11.2024 10:09 Uhr Klocksin bei Waren: Schulbus rollt in Gartenzaun

In Klocksin bei Waren (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) ist am Dienstagmorgen ein Schulbus in einen Gartenzaun gerollt. Die 39 Schulkinder und der Busfahrer blieben unverletzt, teilte die Polizei mit. Nach ersten Ermittlungen fuhr der Busfahrer gerade an, als eines der Kinder aufstand. Der Busfahrer wollte sich darum kümmern, dass sich das Kind wieder hinsetzt. Dabei rollte der Bus mit geringster Geschwindigkeit in den Zaun. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 10.000 Euro.

