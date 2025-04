Stand: 16.04.2025 06:21 Uhr Kind bei Verkehrsunfall in Neustrelitz verletzt

In Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist am Dienstagabend ein sieben Jahre alter Junge bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Er musste mit Verletzungen am Kopf und im Gesicht ins Klinikum Neubrandenburg gebracht werden. Wie die Polizei mitteilte, spielte das Kind mit anderen mit einem Ball auf dem Gehweg. Als dieser auf die Straße rollte, lief der Junge hinterher. Dort konnte ein 16-jähriger Mopedfahrer nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Das Kind wurde vom Knie der Moped-Beifahrerin am Kopf getroffen. Die junge Frau wurde leicht verletzt, der Fahrer blieb unversehrt.

