Stand: 14.02.2025 12:00 Uhr Jugendherberge Malchow wird zur Saison 2025 modernisiert

In der Jugendherberge Malchow (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) soll in diesem Jahr der Mehrzweckraum neu gestaltet werden. Dazu übergab Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) am Freitag einen Fördermittelscheck in Höhe von 35.000 Euro. Das Geld stammt aus dem Bürgerfond des Landes. Es soll unter anderem für den Kauf neuer Möbel verwendet werden, wie Herbergsleiterin Cornelia Eckhardt sagte. Die Jugendherberge Malchow ist die einzige freie Jugendherberge in der Mecklenburgischen Seenplatte. Im Vorjahr gab es rund 16.000 Übernachtungen von Schulklassen, Sportgruppen, Vereinen und Familien. Neben Malchow gibt es in der Seenplatte auch Herbergen in Waren, Burg Stargard und Mirow. Diese drei gehören dem Jugend-Herbergs-Verband Mecklenburg-Vorpommern an.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte