Jobmesse in Eggesin

Unternehmen stellen sich vor und knüpfen Beziehungen, Arbeitssuchende und künftige Auszubildende haben die Möglichkeit, sich über Angebote in der Region zu informieren. Das sind die Ziele der Jobmesse in Eggesin (Landkreis Vorpommern-Greifswald). Von 10 bis 16 Uhr präsentieren sich am Mittwoch mehr als 30 Betriebe im be free-Sportcenter. Von Handwerksbetrieben, über Autohäuser, Pflegeeinrichtungen und Berufsförderzentren bis zu Polizei und Zoll sind verschiedene Branchen vertreten. Die Jobmesse in Eggesin wurde im vergangenen Jahr zum ersten Mal organisiert, mit 26 Ausstellern. Nachdem sowohl die Unternehmer wie auch die Besucher zufrieden waren, wurde die Neuauflage geplant.

