Stand: 25.12.2024 09:39 Uhr Jarmen: Fünf Menschen bei Unfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall bei Jarmen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) sind am Dienstagabend fünf Menschen leicht verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen missachtete ein 75-jähriger Autofahrer an einer Kreuzung an der Bundestraße 110 die Vorfahrt und stieß mit einem anderen Auto zusammen. Alle vier Insassen dieses Fahrzeuges verletzten sich leicht und wurden in die Krankenhäuser gebracht - darunter zwei Kinder. Der mutmaßliche Unfallverursacher blieb unverletzt. Seine Beifahrerin zog sich auch leichte Verletzungen zu.

