Stand: 03.07.2024 17:11 Uhr In Malchow hat das 171. Volksfest begonnen

Die Malchower fangen langsam an: Am Donnerstag gibt es ein feierliches Eröffnungskonzert in der Klosterkirche, der Freitag gehört ganz traditionell den Kindern. Ab 10 Uhr gibt es den Kinderumzug, anschließend erwartet die Mädchen und Jungen Spiel und Spaß auf dem Volksfestplatz. Und am Freitagabend ist traditionell das Höhenfeuerwerk im Zauber der Musik zu erleben, zudem sind bunt geschmückte Boote beim Bootskorso zu sehen. Sonnabend ziehen die Erwachsenen mit ihrem Umzug und zahlreichen Bands durch die Stadt. Auf mehreren Bühnen in Malchow (Mecklenburgische Seenplatte) erklingt zudem Livemusik. Freitag und Sonnabend kommt es wegen der Umzüge auch zu Straßensperrungen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 03.07.2024 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte