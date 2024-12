Stand: 19.12.2024 07:25 Uhr Herrenseebrücke in Waren: nur Tempo 30 für Lkw

Auf der Herrenseebrücke in Waren (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) dürfen LKW ab Donnerstag nur noch 30 km/h fahren und das für unbestimmte Zeit. Grund sei der hohe Schadstoffaustoß, teilt die Stadtverwaltung mit. Ebenfalls ab Donnerstag gilt ein Verbot für Lkw über 12 Meter Länge im Bereich des Stadthafens. Denn von durchschnittlich zwei Lastzügen am Tag habe sich ihre Anzahl auf etwa 30 erhöht, so die Stadtverwaltung. Nun sei zu befürchten, dass insbesondere die Gehwege zerfahren werden, da sie zum Ausweichen genutzt werden. Der „City-Bus“ wird auf diesen Straßen auch nicht mehr fahren. Ortsansässige Unternehmen können einen Antrag auf Ausnahmegenehmigung stellen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 19.12.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte