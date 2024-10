Stand: 08.10.2024 08:04 Uhr Hausbrand in Pasewalk

In der Friedrich-Engels-Straße in Pasewalk (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist eine Doppelhaushäfte abgebrannt. Menschen wurden nicht verletzt, so die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen ist das Feuer am Montagnachmittag im Dachstuhl ausgebrochen und hat sich rasch auf das gesamte Obergeschoss der Haushälfte ausgebreitet. Ein Übergreifen der Flammen auf die andere Wohneinheit des Doppelhauses konnten die freiwilligen Feuerwehren Pasewalk, Rollwitz und Viereck verhindern. Die Haushälfte ist nicht mehr bewohnbar. Der Schaden wird auf 100.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zur Ursache des Brandes aufgenommen.

