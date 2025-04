Stand: 07.04.2025 14:00 Uhr Haff-Müritz-Region erfolgreich bei "Jugend musiziert"

Junge Musikerinnen und Musiker aus der Haff-Müritz-Region treten im Juni beim Bundesfinale von "Jugend Musiziert" in Wuppertal an. Beim Landeswettbewerb am Wochenende schafften zehn Jugendliche die Qualifikation, unter anderem aus Eggesin (Landkreis Vorpommern-Greifswald), Waren, Neubrandenburg und Wulkenzin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte). Erfolgreich waren Sängerinnen und Sänger, Kinder, die Akkordeon spielen, Cellistinnen, ein junger Mann an der Bratsche, eine Hornbläserin und eine Pianistin. Beim Wettbewerb "Jugend musiziert" werden jedes Jahr die besten Nachwuchsmusikerinnen und -musiker aus ganz Deutschland gesucht.

