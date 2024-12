Stand: 25.12.2024 09:25 Uhr Haff-Müritz-Region: Viele Gottesdienste zu Weihnachten

Bis in den Nachmittag sind am ersten Weihnachtsfeiertag zahlreiche Gottesdienste in der Haff-Müritz-Region geplant. Zum Beispiel werden in der Stadtkirche von Malchow um 10.00 Uhr unter anderem die Weihnachtslieder auf der Orgel gespielt. Im Gottesdienst sollen sich die Menschen von den Liedern und ihrer Freude tragen lassen, so Malchows Pastor Eckard Kändler. Auch der Gottesdienst in der Sankt-Bartholomaei-Kirche Demmin wird von Weihnachtsliedern geprägt sein. Laut Pastor Martin Wiesenberg soll die Messe nach dem Trubel des Heiligen Abends zur Besinnlichkeit einladen. In der katholische Kirche Sankt Otto in Ueckermünde werden zwei Geiger und ein Organist deutsche und polnische Weihnachtslieder spielen, so Kaplan Dominik Żyła.

