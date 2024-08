Stand: 22.08.2024 10:00 Uhr Grambow: Wieder unerlaubte Einreisen aus Polen nach MV

Am Mittwoch sind sieben Menschen unerlaubt von Polen nach Mecklenburg-Vorpommern eingereist. Das teilte die Bundespolizei in Pasewalk (Landkreis Vorpommern Greifswald) mit. Demnach griffen die Beamten im Zug von Stettin nach Pasewalk kurz hinter Grambow drei Eriträer auf. Da sie lediglich polnische Asybescheinigungen vorweisen konnten, wurden sie nach Polen zurückgewiesen. Ebenfalls in Grambow meldeten sich drei Afghanen sowie ein Pakistaner bei einer Streife des Zolls, die dort gerade auf der Bundesstraße 113 den Einreiseverkehr kontrollierte. Alle Vier kamen aus dem Gebüsch neben dem Kontrollpunkt. Nach eigenen Angaben sind sie über Belarus und Polen nach Deutschland gekommen. Der Pakistaner wurde nach Polen zurückgeschickt. Die drei Afghanen kamen in die Erstaufnahmeinrichtung Stern Buchholz bei Schwerin.

