Giftiges Gas tritt bei der Bundespolizei in Neubrandenburg aus

Am Donnerstagnachmittag ist in einem Gebäude der Bundespolizei am Bahnhof Neubrandenburg ein giftiger Stoff ausgetreten. Berufsfeuerwehr und weiterer Rettungskräfte waren im Einsatz. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Der betroffene Raum in dem Gebäude wurde gesperrt, für weitere Bereiche bestehe keine Gefahr. Mehrere Mitarbeiter der Bundespolizei seien zur Kontrolle vorerst in ärztlicher Behandlung. Sie klagten über Reizungen der Atemwege. Bei dem Stoff soll es sich laut Stadtverwaltung um Germaniumwasserstoff handeln, ein giftiges, leicht zersetzliches und sehr reaktionsfreudiges Gas. Wie und wo das Gas austreten konnte, ist noch nicht klar.

