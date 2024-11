Giftiges Gas tritt bei Bundespolizei in Neubrandenburg aus

Stand: 29.11.2024 11:00 Uhr

Am Donnerstagnachmittag ist in einem Gebäude der Bundespolizei am Bahnhof Neubrandenburg ein giftiger Stoff ausgetreten. Die Berufsfeuerwehr und weitere Rettungskräfte waren im Einsatz.