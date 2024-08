Stand: 30.08.2024 12:40 Uhr Gewalttätiger Ex-Polizist aus Malchin muss in Haft

Ein ehemaliger Polizist aus Malchin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) muss für fünfeinhalb Jahre ins Gefängnis. Er hatte gemeinsam mit seinem Schwiegersohn einen Nachbarn Silvester 2018 brutal zusammengeschlagen. Die Angeklagten wurden 2021 am Amtsgericht aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Die Staatsanwaltschaft legte Rechtsmittel ein. Die Berufungskammer am Landgericht sprach beide Anfang 2023 der gefährlichen Körperverletzung schuldig. Beide hatten die Tat bestritten und legten Revision ein. Das Oberlandesgericht hat jetzt die Revision verworfen.

