Geldauflage für Angeklagte nach Überfall auf Pizzeria in Malchow

Zweieinhalb Jahre nach einem Überfall auf zwei Lokalbetreiber in Malchow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) hat das Amtsgericht Waren das Verfahren gegen vier Tatbeteiligte eingestellt - wegen geringer Schuld, heißt es. Allerdings müssen die angeklagten Männer 15.000 Euro an die Staatskasse zahlen. Vorangegangen war eine Absprache zwischen Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidigung. Im September 2022 waren rund zehn Männer mit Baseballschlägern bewaffnet in eine Pizzeria in Malchow eingedrungen und hatten die beiden Betreiber attackiert. Ein Großaufgebot der Polizei musste anrücken und schlichten.

