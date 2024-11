Stand: 29.11.2024 11:00 Uhr Fußgänger in Neubrandenburg angefahren

Eine Autofahrerin hat in der Demminer Straße in Neubrandenburg einen Fußgänger angefahrem. Die 27-Jährige wollte vom Ponyweg abbiegen und übersah dabei den 74-Jährigen, der gerade die Straße überquerte. Der Mann wurde an Kopf und Beinen verletzt und kam ins Klinikum Neubrandenburg. Gegen die Autofahrerin wird jetzt wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

