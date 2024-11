Stand: 22.11.2024 11:38 Uhr Friedland: Wasser- und Bodenverband renaturiert Bäche

Der Wasser- und Bodenverband Landgraben in Friedland (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) investiert in diesem Jahr rund 1,4 Millionen Euro in die Renaturierung von Bächen. Ein Großteil davon sind Fördermittel vom Land. Gewässer, die teils unterirdisch in Betonrohren verlaufen, werden dabei wieder zu offenen, kurvigen Bächen umgebaut. Unter anderem wurden Teile des Ratteyer Bachs und des Straßburger Mühlgrabens von Rohren befreit. Dadurch soll sich der Wasserhaushalt in den Einzugsgebieten nach und nach erholen, so Geschäftsführerin Irene Kalinin. Der Verband renaturiert seit 2007 Bäche in seinem Zuständigkeitsbereich.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte