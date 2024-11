Stand: 25.11.2024 11:26 Uhr Friedland: Tanne für Weihnachsmarkt steht

In Friedland (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist die Vorweihnachtszeit offiziell eingeläutet worden. Seit Montagmorgen steht eine etwa 13 Meter hohe und zwei Tonnen schwere Colorado-Tanne auf dem Marktplatz. Sie wurde am Morgen auf einem Privatgrundstück gefällt. Jetzt wird der Baum geschmückt, die Beleuchtung kann dann am Sonntag bei einem Konzert des Landespolizeiorchesters begutachtet werden. In Neubrandenburg wird am Dienstag der Weberglockenmarkt eröffnet. In Orten wie Altentreptow, Torgelow oder Malchow geht es am Wochenende mit den Weihnachtsmärkten los.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 25.11.2024 | 12:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte