Friedland: Schau präsentiert schönstes Zuchtgeflügel

In Friedland (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) präsentiert der Rassegeflügelzuchtverein auch am Sonntag seine schönsten Tiere. Nach Angaben des Vereinsvorsitzenden Karsten Berlin beteiligen sich 37 Züchter mit Gänsen, Hühnern, Zwerghühnern, Enten und Tauben. Knapp 50 Rassen sind zu sehen, vom Orpington-Huhn bis zur Danziger Hochflieger-Taube. Zu sehen ist die Schau am Sonntag von 9 bis 14 Uhr im Vereinsheim in der Salower Straße. Auch in Demmin ist heute noch eine Rassegeflügelschau zu sehen, von 9 bis 13 Uhr.

