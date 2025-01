Stand: 26.01.2025 11:06 Uhr Friedland: Mann pöbelt an Wahlkampfstand der CDU

Während des Wahlkampfes der CDU zur Bundestagswahl auf dem Marktplatz in Friedland ( Kreis Mecklenburgische Seenplatte) kam es am 25. Januar zu einem Angriff auf einen Wahlstand durch eine einzelne Person. Der Mann verhielt sich den Wahlkampfhelfern gegenüber äußerst aggressiv und beschädigte ein Wahlplakat, welches er im Anschluss entwendete, so Augenzeugen. Nach vergeblichen Versuchen durch anwesende Mitglieder der CDU und Jungen Union, den Mann zu beruhigen, entfernte sich dieser vom Stand. In Zuge dessen kam es zu weiteren Beleidigungen und Drohungen seitens des Aggressors, welcher kurz darauf zurückkehrte. Erneut kam es zu Drohungen, Provokationen und Tätlichkeiten. Auch wurden Helferinnen und Helfer der CDU bespuckt. Die herbeigerufene Polizei erteilte dem Mann einen Platzverweis. Die Wahlkampfhelfer blieben unverletzt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte