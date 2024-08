Stand: 28.08.2024 10:31 Uhr Exibitionist belästigt Bürger in Friedland

In Friedland (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) hat ein 35-jähriger Bulgare am Dienstag in aller Öffentlichkeit seine Hose heruntergelassen und sich selbst befriedigt. Einer jungen Frau war er mehrfach aufgefallen, sie rief die Polizei. Für die Beamten war der Mann kein Unbekannter. In den vergangenen Tagen hatte er in und um Friedland mehrfach Polizeieinsätze ausgelöst. In den meisten Fällen hatte er Bürger verängstigt. Er soll ihnen auffällig gefolgt sein und teilweise "wunderlich" gewirkt haben, so die Polizei. Wegen seines psychischen Zustands wurde er in eine Klinik gebracht.

