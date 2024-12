Stand: 30.12.2024 08:00 Uhr Feuer auf Verwertungshof in Friedland: 126 Feuerwehrleute im Einsatz

Ein Schaden von rund 10.000 Euro ist bei einem Brand auf einem Verwertungshof in Friedland (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) entstanden. Darüber informierte die Polizei. Sie geht derzeit von einer Selbstentzündung aus. Auf dem Hof wurde Elektroschrott gelagert. Aus dem Amtsbereich Friedland waren acht Freiwillige Feuerwehren an den Löscharbeiten beteiligt. Außerdem wurden noch zwei Wehren aus Neubrandenburg angefordert, so dass insgesamt 126 Feuerwehrleute zum Einsatz kamen. Der Brand konnte gelöscht werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte